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Тьерри Анри на высшем уровне сложности в «Монако» – без 12 игроков перед домашним дебютом

Анри на высшем уровне сложности в «Монако» – без 12 игроков перед домашним дебютом
Eurosport

53 мин. назад

Головину придется тащить за всех.

Первый домашний матч Анри с «Монако» против «Дижона» пройдет, мягко говоря, в усеченном составе.

12 монегасков не выйдут на поле в субботу. 9 из них травмированы: Фалькао, Сидибе, Йоветич, Лопеш, Субашич, Бенальо, Н`Дорам, Геббельс и Пеллегри. Еще двое, Грансир и Раджи, пропустят матч из-за дисквалификации. И Туре не сыграет по личным причинам.

С другой стороны, лучше момента для Александра Головина не придумать: полузащитник вышел в старте всего пять раз, в один из которых отметился ассистом.

  • «Монако» встретит «Дижон» 27 октября в 21:00.
  • Команда Анри пока стучится в Лигу 2 на последнем месте французского чемпионата.
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Тьерри Анри уже поднимал «Монако» в 90-е. Тогда он влюбил Венгера и спровоцировал «Реал» на обман

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