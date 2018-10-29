Дерзкий парень из «Марселя» осуществил твою мечту – проверил Неймара финтом между ног

28 октября «Марсель» и «ПСЖ» решали, кто король французского Класико на «Велодроме».

Неймару везло не так, как его бывшим партнерам на «Камп Ноу»: соперник упирался, Месси нет даже на трибунах, а к самому бразильцу применили самый издевательский финт на свете. Дерзко выступил вингер «Марселя» Лукас Окампос.

Недавно сам Неймар так пошутил над Мбаппе на тренировке.

В восьми матчах «ПСЖ» в Лиге 1 Неймар настрелял 8 мячей.

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Неймар нахально прокинул мяч Мбаппе между ног, а потом радовался, как первоклашка