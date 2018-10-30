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Неймар: «Месси – мой футбольный идол, а Роналду – монстр. Играть против него – удовольствие и честь»

Неймар: «Месси – мой футбольный идол, а Роналду – монстр. Играть против него – удовольствие и честь»
Eurosport

1 час назад

Бразилец равняется на величайших.

Нападающий «ПСЖ» Неймар и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри побеседовали в рамках спецпроекта The Players' Tribune.

«Я играл вместе с Месси, который, на мой взгляд, является одним из величайших футболистов всех времен. Он – мой футбольный идол. Рядом с Месси я каждый день совершенствовался – либо во время тренировок, либо во время матчей, либо просто наблюдая за ним. И это сделало меня сильнее, укрепило мои способности. Я многому у него научился.

Криштиану Роналду – это монстр. Играть против него – удовольствие и честь, но к этим встречам нужно готовиться тщательнее, чем обычно. Он – один из величайших игроков, и у него ты тоже можешь многому научиться. В общем, Месси и Криштиану – это две фигуры в футболе, с которыми я себя соотношу. Я хочу учиться новому, хочу побеждать, выигрывать больше трофеев, забивать больше мячей. Я продолжаю учиться у Лео и Криштиану каждый день», – сказал Неймар в разговоре с Карри.

  • В чемпионате Франции-2018/19 Неймар провел 9 матчей и забил 8 мячей.
  • Бразилец стал игроком «ПСЖ» летом 2017 году, перейдя из «Барселоны» за 222 млн евро.

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