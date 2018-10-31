Президент Ла Лиги о «ПСЖ»: «Обвинения в их адрес – не вопрос трансфера Неймара»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас пояснил, почему считает правильным наказанием для «Пари Сен-Жермен» за нарушение ФФП отстранение от еврокубков.

«Мы считаем, что клуб не соответствует критериям «финансового фэйр-плей» УЕФА. Они преувеличивают доходы от своих спонсоров.

Ни один клуб Ла Лиги не просил меня выдвинуть обвинения в адрес парижан. Когда мы предупреждали, что мы выдвинем обвинения в сторону «ПСЖ», то сразу пояснили, что это не вопрос трансфера Неймара. Это изначально наша инициатива. Мы считаем, что такие клубы ставят под угрозу стабильность профессионального футбола в Европе.

К ним же можно отнести и «Манчестер Сити», и любой другой клуб, который нарушает правила «ФФП», привлекая ненастоящих спонсоров и угрожая стабильности европейского футбола. Очевидно, это влияет на рынок, ведь другим командам приходится вливать деньги, чтобы соответствовать этим клубам.

Мое мнение таково, что клуб, который всех обманывал, не должен соревноваться в еврокубках. Но это зависит от решения УЕФА», – цитирует Тебаса L`Equipe.

«ПСЖ» купил за 222 миллиона евро Неймара и за 160 миллионов Мбаппе.

УЕФА ввела «финансовый фэйр-плей» с 2012 года.

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