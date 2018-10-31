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Il Napolista: «Наполи» контактирует с «ПСЖ» по возвращению Кавани, Эдинсон готов на снижение оклада

Il Napolista: «Наполи» контактирует с «ПСЖ» по возвращению Кавани, Эдинсон готов на снижение оклада
Eurosport

59 мин. назад

В Неаполе о Матадоре осталась добрая память.

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может вернуться в «Наполи», если снизит финансовые требования. Клубы уже начали переговоры по возможному трансферу.

Проблемой может стать финансовая часть сделки. Кавани должен пойти на существенное снижение зарплаты – сейчас он получает около 10 миллионов евро в год чистыми. Впрочем, Эдинсон готов пойти на дисконт, тем более его дети до сих пор живут в «Неаполе», сообщают Il Napolista.

  • Кавани играл за «Наполи» с 2010-го по 2013-й и в 138 играх забил 104 мяча.
  • В январе 2018 года Матадор стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».
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