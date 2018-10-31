L'Equipe: Неймару грозит 6 лет тюрьмы за мошенничество при трансфере из «Сантоса» в «Барселону»

Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит до шести лет лишения свободы за нарушения, связанные с его трансфером из «Сантоса» в «Барселону».

Как сообщает L'Equipe, «Барселона» объединилась с семьей Неймара, чтобы занизить реальную стоимость его перехода. В 2013 году 40% трансферных прав на футболиста принадлежали бразильскому инфестфонду DIS. «Сантос» получил от «Барсы» только 17,1 млн евро – соответственно, 40% (6,8 млн) перекочевали в карман DIS.

Однако еще 40 млн прошли мимо кармана «Сантоса» – «Барселона» заплатила их напрямую семье Неймара, переведя деньги на счет группы компаний N&N, подконтрольной отцу игрока. Были и другие платежи от «сине-гранатовых» семье футболиста; испанский суд установил, что реальные затраты гранда Ла Лиги на трансфер Неймара составили 83 млн евро.

Судья Хосе Мария Васкес Хонрубия постановил, что приговор Неймара за мошенничество и коррупцию в бизнесе может составить от четырех до шести лет лишения свободы. Председательствовать на судебном процессе по делу бразильца будут трое судей.

Летом 2017 года Неймар за 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

В чемпионате Франции-2018/19 Неймар провел десять матчей и забил восемь мячей.

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