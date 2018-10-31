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L'Equipe: Неймару грозит 6 лет тюрьмы за мошенничество при трансфере из «Сантоса» в «Барселону»

L'Equipe: Неймару грозит 6 лет тюрьмы за мошенничество при трансфере из «Сантоса» в «Барселону»
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Бразилец очень вовремя сбежал во Францию.

Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит до шести лет лишения свободы за нарушения, связанные с его трансфером из «Сантоса» в «Барселону».

Как сообщает L'Equipe, «Барселона» объединилась с семьей Неймара, чтобы занизить реальную стоимость его перехода. В 2013 году 40% трансферных прав на футболиста принадлежали бразильскому инфестфонду DIS. «Сантос» получил от «Барсы» только 17,1 млн евро – соответственно, 40% (6,8 млн) перекочевали в карман DIS.

Однако еще 40 млн прошли мимо кармана «Сантоса» – «Барселона» заплатила их напрямую семье Неймара, переведя деньги на счет группы компаний N&N, подконтрольной отцу игрока. Были и другие платежи от «сине-гранатовых» семье футболиста; испанский суд установил, что реальные затраты гранда Ла Лиги на трансфер Неймара составили 83 млн евро.

Судья Хосе Мария Васкес Хонрубия постановил, что приговор Неймара за мошенничество и коррупцию в бизнесе может составить от четырех до шести лет лишения свободы. Председательствовать на судебном процессе по делу бразильца будут трое судей.

  • Летом 2017 года Неймар за 222 млн евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».
  • В чемпионате Франции-2018/19 Неймар провел десять матчей и забил восемь мячей.

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