Анхель ди Мария продлил контракт с «ПСЖ» до 2021 года

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником Анхелем ди Марией. По условиям нового соглашения 30-летний игрок будет выступать за французский клуб до 30 июня 2021 года.

«Я рад продлить контракт с «ПСЖ». Я провел в команде три счастливых года, здесь у меня есть все, чтобы играть в свой лучший футбол», – заявил Анхель.

Ди Мария присоединился к парижанам в 2015 году. За это время футболист провел в составе «ПСЖ» 150 матчей, забил 57 мячей и сделал 58 голевых передач.

Вместе с «ПСЖ» аргентинец дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции, по три раза Кубок страны и Кубок лиги.

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