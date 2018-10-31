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Анхель ди Мария продлил контракт с «ПСЖ» до 2021 года

Ди Мария продлил контракт с «ПСЖ» до 2021 года
Eurosport

39 мин. назад

Одного южноамериканца сохранили – осталось удержать Неймара от перехода в «Реал».

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником Анхелем ди Марией. По условиям нового соглашения 30-летний игрок будет выступать за французский клуб до 30 июня 2021 года.

«Я рад продлить контракт с «ПСЖ». Я провел в команде три счастливых года, здесь у меня есть все, чтобы играть в свой лучший футбол», – заявил Анхель.

  • Ди Мария присоединился к парижанам в 2015 году. За это время футболист провел в составе «ПСЖ» 150 матчей, забил 57 мячей и сделал 58 голевых передач.
  • Вместе с «ПСЖ» аргентинец дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции, по три раза Кубок страны и Кубок лиги.

L'Equipe: Неймару грозит 6 лет тюрьмы за мошенничество при трансфере из «Сантоса» в «Барселону»

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