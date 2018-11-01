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Жуткий хэллоуинский розыгрыш от «ПСЖ»: Мбаппе и вся основа записываются к кардиологу

Жуткий хэллоуинский розыгрыш от «ПСЖ»: Мбаппе и вся основа записываются к кардиологу
Eurosport

1 час назад

Парижане не берегут своих звезд.

У «ПСЖ» шикарно идут дела на футбольном поле, поэтому руководство может уделить внимание более бытовым вопросам.

Например, организации хэллоуинского вечера для основной команды. Правда, после такого пати части игроков могут потребоваться услуги кардиолога и психиатра. Самым мудрым оказался главный тренер Томас Тухель, который так и не заглянул в тыкву.

Видео - Жуткий хэллоуинский розыгрыш от «ПСЖ»: Мбаппе и вся основа записываются к кардиологу

02:25
  • «ПСЖ» выиграл все 11 стартовых матчей в Лиге 1 и оторвался от преследователей на 8 баллов.
  • В группе С Лиги чемпионов парижане идут третьими. 6 ноября команда Тухеля сыграет в Италии с «Наполи».
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Видео - Жуткий хэллоуинский розыгрыш от «ПСЖ»: Мбаппе и вся основа записываются к кардиологу

02:25
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