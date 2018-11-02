«Последний из Могикан». Новый ирокез Марио Балотелли, от которого веет духом свободы и прерий
Бало вновь в центре внимания.
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли сделал новую прическу в виде ирокеза.
«Последний из Могикан. Ваши мысли по этому поводу? Крутая работа, ребята», – написал Балотелли в инстаграме, отметив в посте личного парикмахера.
- Марио выступает за «Ниццу» с 2016 года.
- Балотелли вернулся в состав сборной Италии после назначения Роберто Манчини.
- В начале сезона-2018/19 «Ницца» временно исключила Марио из команды из-за лишнего веса.
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