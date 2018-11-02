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«Последний из Могикан». Новый ирокез Марио Балотелли, от которого веет духом свободы и прерий

«Последний из Могикан». Новый ирокез Балотелли, от которого веет духом свободы и прерий
Eurosport

32 мин. назад

Бало вновь в центре внимания.

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли сделал новую прическу в виде ирокеза.

«Последний из Могикан. Ваши мысли по этому поводу? Крутая работа, ребята», – написал Балотелли в инстаграме, отметив в посте личного парикмахера.

  • Марио выступает за «Ниццу» с 2016 года.
  • Балотелли вернулся в состав сборной Италии после назначения Роберто Манчини.
  • В начале сезона-2018/19 «Ницца» временно исключила Марио из команды из-за лишнего веса.
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