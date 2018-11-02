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Экс-игрок «МЮ» Патрис Эвра по-злодейски походил по комнате под рэпчик в костюме Венома

Эвра по-злодейски походил по комнате под рэпчик в костюме Венома
Eurosport

20 мин. назад

У него был веселый Хэллоуин.

Бывший защитник «МЮ», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра весело отпраздновал Хэллоуин. Футболист нарядился в костюм Венома.

«Эвром! Вы должны сходить с ума во время Хэллоуина. Не взрослейте – это ловушка», – написал Эвра в инстаграме.

  • Веном – персонаж комиксов Marvel, разумное инопланетное существо липкой, практически жидкой формы.
  • В настоящий момент 37-летний Эвра находится в статусе свободного агента.
  • В сезоне-2017/18 Патрис выступал за «Марсель» и «Вест Хэм».
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