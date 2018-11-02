Экс-игрок «МЮ» Патрис Эвра по-злодейски походил по комнате под рэпчик в костюме Венома
У него был веселый Хэллоуин.
Бывший защитник «МЮ», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра весело отпраздновал Хэллоуин. Футболист нарядился в костюм Венома.
«Эвром! Вы должны сходить с ума во время Хэллоуина. Не взрослейте – это ловушка», – написал Эвра в инстаграме.
- Веном – персонаж комиксов Marvel, разумное инопланетное существо липкой, практически жидкой формы.
- В настоящий момент 37-летний Эвра находится в статусе свободного агента.
- В сезоне-2017/18 Патрис выступал за «Марсель» и «Вест Хэм».
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