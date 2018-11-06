Златан: «Я выдвигал неприемлемые требования, чтобы остаться в «Милане». Но «ПСЖ» принял все»

Златан Ибрагимович поведал в автобиографии «Я футбол», как его выдворили из «Милана».

«Адриано Галлини говорил мне: «Не беспокойся, Златан, мы тебя не продадим». Несколькими неделями позже я отдыхал у себя дома в Ваксхольме и катался на гидроцикле. Я заметил, что у меня пять пропущенных звонков от Райолы.

«Леонардо тебе позвонит», – сказал мне Мино. Леонардо? Какой Леонардо? И тут я понял – он имел в виду спортивного директора «ПСЖ». Я ответил: «Я не возьму трубку, Галлиани сказал, что не продаст меня». Мино же просто заметил: «Но тебя уже продали».

Тем летом я сказал Мино, что мы усложним для «ПСЖ» трансфер. Я потребовал такую же зарплату, как в «Милане», и надеялся, что они ответят: «Ты преувеличиваешь, приятель. Ты просишь слишком много».

Я надеялся, что это отпугнет их. Я попросил Мино записать все мои требования. Покончив со списком, я сказал жене, что парижане никогда не согласятся на такое. Спустя 20 минут Мино перезвонил мне и сказал: «Они приняли все, что ты просил».

Я человек слова. Если я сказал, что что-то сделаю, то я это сделаю», – приводит отрывок из книги Ибры Aftonbladet.

Златан перешел из «Милана» в «ПСЖ» в июле 2012 года за 21 млн евро.

Ибрагимович забил 156 голов за парижский клуб и стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», пока его рекорд не превзошел Эдинсон Кавани.

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