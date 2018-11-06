Российский бизнесмен и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев во вторник утром был арестован властями Монако с целью допроса.

Как сообщает газета Le Monde, прокуратура Монако вменяет бизнесмену факты коррупции, торговли влиянием и соучастие в этих преступлениях. Рыболовлев был задержан за несколько часов до матча Лиги чемпионов между «Монако» и «Брюгге».

Рыболовлев вливал деньги в «Монако» через в офшоры

По данным transfermarkt.de, который ссылается на различные источники (в том числе на Football Leaks), Рыболовлев незаконным способом субсидировал «Монако» и нарушал правила УЕФА. Сообщается, что незаконное финансирование монегасков осуществлялось при помощи офшоров на Британских Виргинских Островах и в Гонконге.

Впрочем, задержание Рыболовлева, по всей видимости, связано не с «Монако», а с его личными делами. В 2015 году у российского бизнесмена случился конфликт с арт-дилером Ивом Бувье – олигарх обвинил перекупщика в завышении цен на картины Пабло Пикассо и Амедео Модильяни на общую сумму в 1 млрд евро.

Рыболовлев оказывал влияние на полицию и министра юстиции Монако

Спустя 2 года Le Monde рассказывала, что Рыболовлев воспользовался связями с руководством полиции Монако и министром юстиции княжества, чтобы обеспечить себе благоприятный исход тяжбы с Бувье. В частности, уже вышедший на пенсию начальник полиции Монако Режис Ассо получил от Рыболовлева в подарок роскошный самовар, а глава уголовной полиции Монако Кристоф Ажэ и его заместитель Фредерик Фюзари постоянно поддерживали телефонную связь с адвокатом олигарха – Татьяной Бершедой. Женщина часто предлагала следователям бесплатные билеты на домашние матчи «Монако».

Бывший министр юстиции Монако Филипп Нармино был замечен в дружеских отношениях с Рыболовлевым – он и его жена ужинали у российского бизнесмена и проводили выходные в его швейцарском шале. Госпожа Нармино получала от Рыболовлева цветы и отвечала на них запиской: «Спасибо за внимание. Цветы прекрасны, они наполнили ароматом мой день».

В сентябре нынешнего года Нармино был задержан. Теперь экс-министр проходит по делу о коррупции и торговле влиянием вместе с Рыболовлевым.

В доме российского бизнесмена в Монако был проведен обыск.

Рыболовлев входит в двадцатку богатейших людей России по версии Forbes.

«Монако» идет предпоследним в чемпионате Франции.

Абрамович – 11-й в обновленном рейтинге Forbes, Федун и Рыболовлев – в двадцатке

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