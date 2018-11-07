Football Leaks: Килиан Мбаппе в 2017-м отказал «Реалу» и просил у «ПСЖ» частный самолет

Сайт Football Leaks опубликовал секретные документы, посвященные трансферу нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ».

Летом 2017 года Мбаппе просил у монегасского клуба такую же зарплату, как у Радамеля Фалькао – 8 миллионов евро в год, это в 16 раз больше его предыдущего жалования. 20 июля «Монако» договорился с мадридским «Реалом». Сумма трансфера должна была составить 180 миллионов евро, включая 30-миллионный бонус. С учетом налогов в Испании сумма выросла до 214 миллионов, поскольку «Реал» взял эти выплаты на себя.

Килиан Мбаппе, «Монако»Getty Images

В последний день трансферного окна Килиан выбрал «ПСЖ» и подписал с ними контракт за 10 часов до закрытия разрешенного периода дозаявок. Переход обошелся парижанам в 145 миллионов евро, а также бонус в 35 млн.

Руководство «Пари Сен-Жермен» предлагало Мбаппе подписной бонус в 5 миллионов евро и зарплату в 10 миллионов по пятилетнему соглашению. Агенты француза запрашивали гонорар с увеличением – 7 миллионов в первый сезон и рост до 12 миллионов в последний пятый год контракта.

Килиан выдвигал условие, при котором после выигрыша «Золотого мяча» он автоматически становился самым высокооплачиваемым футболистом «ПСЖ». В парижском клубе согласились лишь на дополнительные 500 тысяч евро за индивидуальный трофей. Кроме того, Мбаппе просил 50 часов полетов на личном самолете, но менеджеры предложили ему лишь 30 тысяч евро ежемесячно на аренду джета и трех личных помощников – охранника, водителя и дворецкого.

На трансфере молодого француза хорошо наварился агент Жорже Мендеш. Он консультировал семью футболиста и получил 5% от сделки, то есть 9 млн евро. При этом 124 миллиона евро от перехода пошли не в бюджет «Монако», а утекли на счета владельца клуба Дмитрия Рыболовлева. «ПСЖ» уже выплатил 77 миллионов русскому бизнесмену. Об этом со ссылкой на Football Leaks пишет L’Equipe.

В сезоне-2017/18 Килиан Мбаппе отыграл за «ПСЖ» 27 матчей, забил 13 мячей и отдал 9 передач.

В чемпионате Франции-2018/19 19-летний форвард уже наколотил 11 голов и 6 ассистов в восьми стартовых встречах.

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