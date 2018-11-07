Александр Головин тонет вместе с «Монако». Чему учит этот провальный трансфер

«Монако» сейчас трясет сильнее, чем «Анжи» в 2013-м. Последняя победа случилась в середине августа, с тех пор монегаски тонут.

Коуча, который умел раскрывать молодых, заменили на легендарного форварда и харизматичного телеэксперта – он стоит в техзоне с грустными глазами и не понимает, что происходит. Владельца клуба сначала обвинили в нарушении финансового фэйр-плей, а потом вообще задержали с жесткими подозрениями и мутными перспективами. Короче, Лига 2 для «Монако» сейчас ближе, чем Лига чемпионов и даже Европы.

Княжеский проект загибается крайне зрелищно, но в России грустят: вместе с монегасками на дне бултыхается и Саша Головин – человек, который должен был стать примером для других игроков РПЛ. Вместо этого Александр отпугнет тех, кто зарабатывает миллионы лимитом и рассуждает об отъезде в чисто теоретическом ключе.

Ниже – главные выводы по трагическому трипу Головина в Европу.

Александр Головин МонакоGetty Images

Во-первых, из «Монако» нужно бежать как можно скорее. На Лазурном побережье красиво и все такое, но Головин тратит самые драгоценные годы карьеры на французского аутсайдера.

Опыт? Сомнительный – он полезен разве что в бытовом плане. Работа с Анри? Уже видно, что это Невилл 2.0, который близок к отчаянию и не знает, как оживить команду. Контракт? Любой русский топ отстегнет эти два миллиона евро в год даже без торга. Проблема в том, что Головина брали за 30 млн евро – это значит, что из «Монако» он уйдет либо к евробогачам (а как, если Саша ничего не показывает?), либо в аренду. Пора прорабатывать второй сценарий, иначе вместо ядерного прогресса полузащитник зачахнет, загрустит и вообще прилипнет к лавке. Типичный исход для легионера из Премьер-лиги.

Во-вторых, стоит запомнить: чемпионат Франции – посредственный и душный. Ехать стоит разве что в «ПСЖ», а все остальные местные клубы – нестабильная массовка, которая может потерять всех лидеров за лето и превратиться в шапито (кейс «Монако»).

В-третьих, когда у русских футболистов спрашивают о трансфере в топ-лигу, они сразу отвечают, что хотят играть за гранд и не собираются валить ради того, чтобы просто сменить обстановку. Так вот, эти ребята правы. Лучше быть звездой в России и рвать жилы в еврокубках, чем катиться в неизвестность и бороться за какие-нибудь восьмые места в АПЛ. Все эти тезисы о выходе из зоны комфорта – ерунда. Гораздо разумнее уехать сразу к королям и пробиваться там. Из-за этого вдвойне обидно, что Головин выбрал «Монако», а не «Челси» или «Юве».

Александр Головин («Монако»), «Дижон»Getty Images

В-четвертых, никогда нельзя ехать к конкретному тренеру, хотя еще летом все русские спортмедиа упивались экстазом, узнав, что Головин поработает с Жардимом. Ну, и где теперь этот коуч по вундеркиндам? Суть в том, что заинтересованность должны проявлять и владельцы. В этом плане Саше повезло с русскими боссами клуба, но были случаи (тот же Кержаков), когда человек летел к одному тренеру, того снимали, а следующий перемещал парня на лавку.

В-пятых, очевидно, что Головину не хватает характера, чтобы стать лидером в обновленной обойме. Об этом еще в июле писал бывший игрок «Амкара» Константин Генич, но его позатыкали, сказав, что он не разбирается. Судя по всему, Генич все же не ошибся: интровертность пока мешает Саше раскрыться. Один ассист за четыре месяца – абсолютно не тот уровень, которого ждут от 30-миллионного игрока. И плевать на травмы – здоровый Головин тоже не выдавал ничего космического, потому что ему было неуютно.

И последнее. Евгений Гинер по-прежнему самый хитрый и дальновидный менеджер в стране – сначала продал Головина за максимально возможные деньги, а теперь явно попытается вызволить его в аренду. Схеме уже много лет, но она функционирует без сбоев. Жаль только, что бывшие игроки ЦСКА настолько редко реализуют себя в Европе.

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