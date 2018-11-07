Monaco-Matin: Дмитрию Рыболовлеву предъявлены обвинения, он выпущен под подписку о невыезде

Российского бизнесмена и владельца «Монако» выпустили из под стражи с новым статусом.

6 ноября Дмитрий Рыболовлев был арестован властями княжества по подозрениям в коррупционных махинациях и торговле влиянием. Как сообщает Monaco-Matin, бизнесмену предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием и отпустили под подпиской о невыезде.

Рыболовлев незаконно финансировал ФК «Монако» посредством офшоров и оказывал незаконное влияние на полицию и министра юстиций княжества.

Обвинения также предъявлены жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Татьяне Бершеде.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Офшоры в Гонконге, влияние на полицию и цветы для жены министра. Что именно натворил Рыболовлев