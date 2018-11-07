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Monaco-Matin: Дмитрию Рыболовлеву предъявлены обвинения, он выпущен под подписку о невыезде

Monaco-Matin: Рыболовлеву предъявлены обвинения, он выпущен под подписку о невыезде
Eurosport

1 час назад

Теперь у мужчины проблемы не только с клубом.

Российского бизнесмена и владельца «Монако» выпустили из под стражи с новым статусом.

6 ноября Дмитрий Рыболовлев был арестован властями княжества по подозрениям в коррупционных махинациях и торговле влиянием. Как сообщает Monaco-Matin, бизнесмену предъявили обвинения в коррупции и торговле влиянием и отпустили под подпиской о невыезде.

  • Рыболовлев незаконно финансировал ФК «Монако» посредством офшоров и оказывал незаконное влияние на полицию и министра юстиций княжества.
  • Обвинения также предъявлены жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Татьяне Бершеде.
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Офшоры в Гонконге, влияние на полицию и цветы для жены министра. Что именно натворил Рыболовлев

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