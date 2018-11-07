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«Монако»: Дмитрий Рыболовлев не присвоил ни цента от трансфера Килиана Мбаппе

«Монако»: Рыболовлев не присвоил ни цента от трансфера Мбаппе
Eurosport

1 час назад

У них есть доказательства в виде цифр.

Клуб Лиги 1 встал на сторону российского владельца.

На официальном сайте «Монако» появилось заявление с позицией клуба относительно задержания президента «монегасков» Дмитрия Рыболовлева (Прим. Eurosport: предпринимателя освободили из-под стражи с подпиской о невыезде).

Пресс-служба клуба охарактеризовала действия обвинительной стороны как клевету. На деле, как говорится в заявлении, Рыболовлев не присвоил ни цента из бюджета клуба после трансфера Килиана Мбаппе. Там же подчеркивается, что банковский счет функционера связан исключительно с клубом и трансферами «Монако» (обвинение утверждает, что Рыболовлев отмывал средства «монегасков» через офшоры).

  • Бизнесмен приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.
  • В сезоне-2016/17 «Монако» стал чемпионом Франции, а спустя полтора года рискует вылететь в Лигу 2.
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