Football Leaks: «ПСЖ» 5 лет набирал в клуб футболистов по расовому признаку

Главный международный дилер секретной футбольной информации вновь палит по «ПСЖ».

Французское издание Mediapart изучило документы, представленные авторами Football Leaks, и раскопало жирнейший компромат на парижский клуб. Согласно этой информации, за период с 2013-го до осени 2018 года скауты «ПСЖ» в обязательном порядке указывали расу потенциального новичка клуба. Основных опций было несколько: француз, североафриканец, уроженец Вест-Индии и африканец.

«В «ПСЖ» не хотели, чтобы мы рассматривали игроков из Африки, потому что никогда не поймешь, сколько им на самом деле лет», – цитирует издание одного из скаутов клуба, работавшего в «Париже» приблизительно в 2014-м.

В основе «ПСЖ» сегодня только Шупо-Мотинг представляет игроков «неблагополучного» происхождения. У футболиста двойное гражданство – немецкое и камерунское.



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