«Осуждаем любые формы дискриминации». «ПСЖ» подтвердил, что в клубе был отбор по расовому признаку

Лидер французского чемпионата не опроверг информацию Football Leaks о нетолерантном прошлом.

8 ноября французский ресурс Mediapart опубликовал разоблачающую «ПСЖ» информацию со ссылкой на главных срывателей покровов – Football Leaks. Пресс-служба клуба оперативно отреагировала на официальном сайте через несколько часов после утечки.

«Клуб согласен с обвинениями по поводу методов набора футболистов в молодежные составы в период с 2013 по 2018-й год – и эти методы осуждает. «ПСЖ» подчеркивает, что осуждает любые формы дискриминации, в том числе расовую. Методы нелегального отбора футболистов – путем мониторинга этнической принадлежности игроков в профайлах – имели место в указанные годы и использовались скаутами «ПСЖ». Но в центре, расположенном за пределами Франции.

Вся вина лежит персонально на руководителе данного центра. «ПСЖ» выяснил это в октябре 2018-го, когда запустил собственное расследование», – гласит обращение.

11 ноября потрясенный разоблачениями «ПСЖ» пободается с «Монако».

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