Football Leaks: «ПСЖ» платит Неймару за аплодисменты фанатам и соблюдение позитивного имиджа клуба

Руководство «ПСЖ» беспокоится об имидже клуба и не жалеет для этого средств. Катарцы выплачивают лучшим игрокам премии за соблюдение трудовой этики.

Вознаграждение Неймара за месяц составляет 375 тысяч евро (10% от его зарплаты), на счет Килиана Мбаппе поступает 117 тысяч, Эдинсона Кавани и Анхеля ди Марии – по 70 тысяч, сообщил телеканал France 2 со ссылкой на Football Leaks.

«ПСЖ» платит игрокам за приветствие болельщиков до и после матчей, обязательное вежливое общение с журналистами, отсутствие критики одноклубников и тренера.