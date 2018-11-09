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Football Leaks: «ПСЖ» платит Неймару за аплодисменты фанатам и соблюдение позитивного имиджа клуба

Football Leaks: «ПСЖ» платит Неймару за аплодисменты фанатам и соблюдение позитивного имиджа клуба
Eurosport

19 мин. назад

Кое-что перепадает и другим лидерам парижан.

Руководство «ПСЖ» беспокоится об имидже клуба и не жалеет для этого средств. Катарцы выплачивают лучшим игрокам премии за соблюдение трудовой этики.

Вознаграждение Неймара за месяц составляет 375 тысяч евро (10% от его зарплаты), на счет Килиана Мбаппе поступает 117 тысяч, Эдинсона Кавани и Анхеля ди Марии – по 70 тысяч, сообщил телеканал France 2 со ссылкой на Football Leaks.

«ПСЖ» платит игрокам за приветствие болельщиков до и после матчей, обязательное вежливое общение с журналистами, отсутствие критики одноклубников и тренера.

  • В случае нарушений предусмотрены штрафы.
  • Например, пойманный в начале ноября за вождение в нетрезвом виде полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти лишился премии.
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