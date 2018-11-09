Дани Алвес сказал, что работа с Гвардиолой – лучше, чем секс. Пеп ответил, что предпочитает секс

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес выразил уважение главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле. Бразилец назвал коуча гением и заявил: «Работа с Гвардиолой – лучше, чем секс».

Во время последнего общения с журналистами Пеп отреагировал на такое заявление Алвеса. «Знаете, я предпочитаю секс. Это точно. Почему многие говорят, что им нравится со мной работать? Я могу составить вам длинный список тех, кто говорит обратное», – процитировал Гвардиолу в твиттере журналист Джонатан Смит.

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» претендовал на Дани Алвеса, но бразилец подписал контракт с «ПСЖ».

Алвес перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. В конце июня он по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Ювентусом», в составе которого выступал с 2016 года.

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