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Дани Алвес сказал, что работа с Гвардиолой – лучше, чем секс. Пеп ответил, что предпочитает секс

Алвес сказал, что работа с Гвардиолой – лучше, чем секс. Пеп ответил, что предпочитает секс
Eurosport

1 час назад

Коуч предпочитает девушек, а не мяч.

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес выразил уважение главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле. Бразилец назвал коуча гением и заявил: «Работа с Гвардиолой – лучше, чем секс».

Во время последнего общения с журналистами Пеп отреагировал на такое заявление Алвеса. «Знаете, я предпочитаю секс. Это точно. Почему многие говорят, что им нравится со мной работать? Я могу составить вам длинный список тех, кто говорит обратное», – процитировал Гвардиолу в твиттере журналист Джонатан Смит.

  • В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» претендовал на Дани Алвеса, но бразилец подписал контракт с «ПСЖ».
  • Алвес перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. В конце июня он по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Ювентусом», в составе которого выступал с 2016 года.
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