Мбаппе пробросил мяч между ног одноклубнику и издал вопль, сравнимый по децибелам с Кинг Конгом

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в 19 лет стал чемпионом мира, но это звание совершенно не изменило форварда. Он остался таким же непосредственным парнем, получающим удовольствие от жизни.

На одной из последних тренировок Килиан пробросил мяч между ног конкуренту по нападению Эрику Максиму Чупо-Мотингу и взревел от радости. Эрик ухмыльнулся и покрутил пальцем у виска.

Прошедшим летом Килиан помог сборной Франции выиграть ЧМ в России и был признан лучшим молодым футболистом турнира.

Исследовательский центр CIES Football Observatory признал форварда самым дорогостоящим футболистом мира – француз оценивается в 216,5 млн евро.

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