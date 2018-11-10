Анри: «Золотой мяч» должен выиграть либо Азар, либо кто-то из Франции. Другой выбор недопустим»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри считает, что «Золотой мяч» должен выиграть либо Эден Азар, либо кто-то из сборной Франции.

«Для меня лучшим игроком чемпионата мира был Эден Азар. Победу на турнире одержала сборная Франции. Я считаю, что «Золотой мяч» должен получить либо Азар, либо кто-то из сборной Франции – другой выбор будет недопустимым», – приводит слова Анри RMC.

На ЧМ-2018 Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

В полуфинале турнира бельгийцы уступили будущим победителям – французам (0:1).

Антуан Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз»

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