Getty Images

Анри: «Золотой мяч» должен выиграть либо Азар, либо кто-то из Франции. Другой выбор недопустим»

Анри: «Золотой мяч» должен выиграть либо Азар, либо кто-то из Франции. Другой выбор недопустим»
Eurosport

39 мин. назад

Варан? Мбаппе? Гризманн?

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри считает, что «Золотой мяч» должен выиграть либо Эден Азар, либо кто-то из сборной Франции.

«Для меня лучшим игроком чемпионата мира был Эден Азар. Победу на турнире одержала сборная Франции. Я считаю, что «Золотой мяч» должен получить либо Азар, либо кто-то из сборной Франции – другой выбор будет недопустимым», – приводит слова Анри RMC.

  • На ЧМ-2018 Анри работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
  • В полуфинале турнира бельгийцы уступили будущим победителям – французам (0:1).

Антуан Гризманн: «Золотой мяч» должен получить француз»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Воронов так раскочегарился, что растопил лед Хиросимы на четвертом этапе Гран-при NHK Trophy

07:01
Популярные видео
Алиев восхитительно исполнил четверной прыжок, поддался эмоциям и смазал тройной аксель
 691 просмотров12 ч
«Чикаго» и «Каролина» подошли к битве с пятью поражениями подряд – Свечников помог выявить лучшего
 404 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться