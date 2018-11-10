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Football Leaks: если бы в год аренды в «ПСЖ» Мбаппе умер, «Монако» не получил бы никаких денег

Football Leaks: если бы в год аренды в «ПСЖ» Мбаппе умер, «Монако» не получил бы никаких денег
Eurosport

23 мин. назад

Нет, это не черный юмор.

Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике при оформлении перехода из «Монако» Килиана Мбаппе поставил самые дикие условия за историю футбольных сделок.

31 августа 2017-го форвард перешел в «ПСЖ» на правах аренды и провел сезон в этом статусе. Как стало известно Get French Football News, который ссылается на главного дилера инсайдов Football Leaks, спортдир парижан Энрике внес в соглашение пометку – если бы Килиан серьезно покалечился или умер в течение сезона аренды, то «Монако» не получил бы никаких денег.

  • Мбаппе стал вторым по стоимости игроком в истории футбола, «ПСЖ» купил его за 180 млн евро.
  • При подписании контракта Килиан выпросил у парижан личный самолет.
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