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Блокбастер в исполнении игрока «Лиона» Мемфиса Депая, от которого оцепенела вся Франция
Жозе, смотри и страдай.
10 ноября в матче чемпионата Франции «Лион» обыграл чуть трепыхавшийся «Генгам» – 4:2.
Ачивку автора самого завораживающего гола встречи заработал страйкер «Олимпика» Мемфис Депай. Исполняя штрафной удар, 24-летний спортсмен смачно приложился к мячу с дальней дистанции.
- Пока что Мемфис настрелял 5 мячей за 13 туров Лиги 1.
- В прошлом сезоне за 36 матчей чемпионата Франции Депай забил 19 мячей и отдал 13 голевых передач.
- «Лион» занимает четвертое место, «Генгам» бултыхается на последнем.
Депай облажался в «МЮ», но возродился во Франции. Моуринью должен вернуть его в АПЛ
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