Игрок «ПСЖ» Неймар: «Призовые за общение со зрителями? Дезинформированные идиоты»

Страйкер «ПСЖ» ответил на скандальную утечку, опубликованную Football Leaks.

Анонимные срыватели покровов сообщили, что Неймар получает отдельные призовые за общение с болельщиками до и после матчей от парижского клуба. В частности, зарабатывает 375 тысяч евро за то, что аплодирует зрителям.

«Я даже не знаю, что хуже – источник или тот, кто за него несет ответственность. Кучка дезинформированных идиотов. Я так устал от токсичной прессы. Спасибо богу за каждый литр терпения», – цитирует Неймара ESPN.

Неймар любит как болельщиков, так и четкость в статистике: 9 мячей в 10 матчах Лиги 1.

«ПСЖ» платит Неймару за аплодисменты фанатам и соблюдение позитивного имиджа клуба

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