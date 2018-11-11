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«Чувствую себя, как Бекхэм». Мемфис Депай забил супермяч со штрафного и покрасовался в футболке «МЮ»

«Чувствую себя, как Бекхэм». Депай забил супермяч со штрафного и покрасовался в футболке «МЮ»
Eurosport

1 час назад

Намекает, что вернется на «Олд Траффорд»?

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай остался доволен собственным выступлением в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Генгама».

Голландец забил «Генгаму» волшебный мяч ударом со штрафного, а на следующий день выложил в инстаграме фотографию в футболке другого маэстро стандартных положений – Дэвида Бекхэма. «Проснулся и чувствую себя, как Бекхэм», – написал Депай под снимком.

  • Полюбоваться на красоту в исполнении Депая можно тут.
  • «Лион» выиграл у «Генгама» со счетом 4:2.

Мбаппе пробросил мяч между ног одноклубнику и издал вопль, сравнимый по децибелам с Кинг Конгом

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