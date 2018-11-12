Преснель Кимпембе зарядил хэдшот оператору, но Тьерри Анри примчал на помощь и подал дяде руку

В 13-м туре чемпионата Франции «Монако» проиграл «ПСЖ» – 0:4.

После новых травм монегасков, хет-трика Кавани и гола Неймара мало, что могло возбудить зрителей, но такой момент все равно нашелся. Преснель Кимпембе в борьбе со всей силы пробил прямо в голову оператору. На помощь мужчине поспешил Тьерри Анри, который подал ему руку.

Если задержать дыхание и смотреть видео в полной тишине, то можно услышать, как у оператора звенит голова.

После матча с «ПСЖ» у «Монако» стало в общей сложности 16 травмированных игроков. Плюс оператор.

«Монако» под руководством Анри провел 6 матчей (4 – в чемпионате Франции и 2 – в Лиге чемпионов), дважды сыграв вничью и четырежды проиграв. Разница забитых и пропущенных мячей – 4:14.

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