У «Монако» настолько все плохо, что Анри выпустил против «ПСЖ» парня без фамилии на футболке

В матче 13-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде расправился с «Монако» – 4:0.

На 69-й минуте главный тренер монегасков Тьерри Анри поменял Радамеля Фалькао на 17-летнего полузащитника, которого зовут Хан-Ноа Массенго. Игрок вышел на поле под 42-м номером, но на его футболке отсутствовала фамилия.

Ранее Массенго сыграл 22 минуты в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» (0:4). Тогда он появился в именной футболке.

«Монако» занимает предпоследнюю строчку в чемпионате Франции. У команды семь очков после 13-ти туров.

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