Football Leaks: «Монако» подписывал несовершеннолетних игроков в обход правил

Новая порция инсайдов направлена против клуба Тьерри Анри.

L`Equipe со ссылкой на Mediapart, опубликовавший утечки Football Leaks, сообщил о нарушении правил подписания несовершеннолетних игроков со стороны «Монако».

В 2017 году клуб предлагал контракт 12-летнему мальчишке (заключать профессиональные соглашения разрешено только с 15 лет) с вылатой 15 тысяч евро и покрытием расходом на жилье и образование. В официальных документах эти данные отсутствовали, материальные пункты были оговорены в частном соглашении, легитимность которого французская лига не признает.

В 2015-м при подписании двух других несовершеннолетних игроков клуб пристроил их родителей на работу в «Монако». Такой метод обхода правил также считается нелегальным. При этом агенты, занимавшиеся несовершеннолетними, получали отдельную комиссию за это.

Даже с хитрыми схемами «Монако» добился немногого – 19-е место в чемпионате Франции.

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