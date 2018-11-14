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L’Equipe: УЕФА проверит «ПСЖ» на соблюдение ФФП и может исключить клуб из Лиги чемпионов

L’Equipe: УЕФА проверит «ПСЖ» на соблюдение ФФП и может исключить клуб из Лиги чемпионов
Eurosport

1 час назад

Европейский союз против катарских сил зла.

УЕФА откроет новое расследование против «Пари Сен-Жермен» о возможном нарушении французским клубом условий финансового фэйр-плей. Это связано с новыми данными, открывшимися после расследования Football Leaks.

Финансовый комитет организации изучил новые документы и обнаружил, что партнерские контракты «ПСЖ» с рядом катарских компаний завышали реальные выплаты на 37%. Так вместо положенных 138 млн евро «Париж» получил лишь 87 миллионов. А доходы по договору с главным спонсором – управлением по туризму Катара – вместо 100 миллионов евро составили лишь 58.

Таким образом, убытки «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2016/17 составили 84 миллиона евро вместо положенных 30 миллионов. УЕФА может применить санкции к клубу вплоть до исключения из Лиги чемпионов.

Также УЕФА изучает трансферы Неймара и Килиана Мбаппе в 2017 году. Чиновники будут пристально следить за ежегодными выплатами по их переходам. Об этом со ссылкой на Football Leaks сообщает L’Equipe.

  • В 2014-м УЕФА выносил предупреждение парижскому клубу и заставлял снижать спонсорский контракт с управлением по туризму Катара.
  • За Неймара «ПСЖ» заплатил 222 миллионов евро, за Мбаппе – 180 миллионов.

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