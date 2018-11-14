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AS: «ПСЖ» продаст Неймара или Мбаппе, если УЕФА исключит клуб из Лиги чемпионов. «Реал» ждет

AS: «ПСЖ» продаст Неймара или Мбаппе, если УЕФА исключит клуб из Лиги чемпионов. «Реал» ждет
Eurosport

53 мин. назад

Классная замена Криштиану подъедет.

Нападающие Килиан Мбаппе или Неймар могут покинуть «Пари Сен-Жермен».

Из-за вновь открытого расследования УЕФА и возможности исключения из Лиги чемпионов руководство парижского клуба может продать одного из лидеров атаки.

За ситуацией в «ПСЖ» следит мадридский «Реал». Менеджеры «бланкос» рассматривают в качестве приоритетного варианта покупку Неймара.

Владелец «Парижа» Тамим Бен-Хамад Аль-Тани не будет слишком удерживать бразильца, потому что теперь ставку делают на Килиана Мбаппе. Он игрок сборной Франции, чемпион мира и начал сезон с 13 голов и шести ассистов во всех турнирах. Об этом пишет AS.

  • В 2017-м Мбаппе уже отказывал «Реалу» при трансфере из «Монако» в «ПСЖ».
  • Парижане заплатили за янгстера монегаскам 180 миллионов евро, Неймар обошелся шейхам в 222 миллиона.

Football Leaks: Мбаппе в 2017-м отказал «Реалу» и просил у «ПСЖ» частный самолет

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