Marca: лидер «Монако» Радамель Фалькао предложил свои услуги «Реалу»

Форвард Радамель Фалькао хочет уйти из «Монако» и уже предложил свои услуги «Реалу».

В Мадриде изучают вариант с подписанием колумбийца, но не видят срочности в принятии решений. В клубе полагают, что линия нападения усилена достаточно и следует сделать упор на подписании молодых игроков, сообщает Marca.

32-летний страйкер играет в «Монако» с 2016 года. За монегасков он провел 115 матчей, в которых забил 71 мяч и сделал 14 ассистов.

В Испании он уже играл за мадридский «Атлетико».

«Монако» одержал всего одну победу в официальных матчах сезона-2018/19 и обосновался на предпоследнем месте Лиги 1.

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