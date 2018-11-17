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Дмитрий Рыболовлев не намерен продавать «Монако» из-за судебных разбирательств
Смена курса не планируется.
Представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин опроверг слухи о возможной продаже клуба из-за судебного преследования бизнесмена во Франции.
«Пока продолжаются судебные разбирательства, Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни положение дел в Монако. Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям.
Что касается «Монако», Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», – цитирует Чечкина «Чемпионат».
- Рыболовлева задержали 6 ноября по делу о коррупции и незаконном влиянии. Позже его освободили из-под стражи.
- Миллиардер стал владельцем «Монако» в 2011 году.
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