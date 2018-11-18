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Marca: «Реал» лидирует в борьбе за Неймара, у «Барселоны» – финансовые трудности

Marca: «Реал» лидирует в борьбе за Неймара, у «Барселоны» – финансовые трудности
Eurosport

52 мин. назад

Новая серия любимого сериала.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может вернуться в Испанию. На футболиста по-прежнему претендуют «Барселона» и «Реал».

Преимущество мадридцев в том, что у них есть свободные деньги, в том время как каталонцы серьезно потратились на новичков в последние годы, и еще один топ-трансфер им будет тяжело осуществить. Между бразильцем и парижским клубом есть договоренность, что его отпустят, если кто-то повторит сумму самого «ПСЖ» 2017 года, сообщает Marca.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» как раз из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
  • За каталонцев он выступал с 2013 по 2017 год.
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