Football Leaks: вице-президент «Монако» Вадим Васильев получал 10% с каждой продажи игроков

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев имеет пункт в контракте с клубом, по которому он получает 10% от продажи игроков.

По особенному бонусу он получил 5,3 млн евро в сезоне-2015/16 и 5,4 млн годом позже. За сезон-2017/18 сумма должна увеличиться: из «Монако» за 180 млн ушел Килиан Мбаппе, за 50 млн – Бернарду Силва, за 47,5 млн – Бенжамен Менди, за 45 млн – Тьемуэ Бакайоко, сообщает France Football со ссылкой на Football Leaks.

По данным Transfermarkt, всего монегаски получили с трансферов за прошлый сезон 379,5 млн евро. Возможно, Васильеву капнут на счет скромные 37,9 млн евро.

Владельца команды Рыболовлева задержали 6 ноября по делу о коррупции и незаконном влиянии. Позже его освободили из-под стражи.

«Монако» обвиняют в получении четырех млн евро за товарищеский матч с «МЮ», который не состоялся.

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