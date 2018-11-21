Тьяго Мотта: «Будущее за схемой 2-7-2, где вратарь – это полузащитник»

Бывший полузащитник «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ» Тьяго Мотта поделился видением, куда нужно двигаться футбольной тактике.

«Моя идея – в том, чтобы играть в атаку. Невысокая команда, которая контролирует игру, высоко прессингует и много двигается с мячом и без него. Мне нужен футболист, который всегда будет с мячом, у которого будет три-четыре решения и два партнера рядом для подмоги. Сложность футбола в том, чтобы часто делать простые вещи, но контролировать пространство, пасовать и открываться.

Мне не нравятся цифры, потому что они обманывают. Ты можешь быть суператакующим с 5-3-2 и оборонительным с 4-3-3 в зависимости от качества футболистов. Я когда-то давно играл в матче, в котором два крайних защитника закончили на позициях девятки и десятки. Но это не значит, что мне не нравятся парни типа Самуэля и Кьеллини, прирожденных защитников.

Для меня будущее за схемой 2-7-2. Я считаю семерку в центре поля и вратаря одним из полузащитников. Для меня форвард – это первый защитник, а голкипер – первый нападающий. Вратарь начинает атаку ногами, а атакующие игроки первыми включают прессинг, чтобы вернуть мяч», – цитирует Мотту AS.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

36-летний Тьяго закончил карьеру в конце сезона-2017/18 и с мая работает тренером «ПСЖ» U-19.

За годы в футболе Мотта выиграл две Лиги чемпионов с «Барсой» и «Интером», а со сборной Италии взял серебро на Евро-2012.

«Он не делает по 10 ассистов, но на поле – босс». Тьяго Мотта – самый недооцененный топ-игрок мира