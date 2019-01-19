Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый голы «ПСЖ» «Генгаму»
[Шутка про пальцы Евгения Гинера].
«Пари Сен-Жермен» уничтожил «Генгам» в матче 21-го тура чемпионата Франции со счетом 9:0.
Раз – Неймар забил на стиле.
Два – Мбаппе и девятка.
В конце тайма молодой француз сделал дубль.
Во втором забил Кавани.
Вот его дубль.
И дубль Неймара.
Седьмой в пустые внес Кавани.
У Мбаппе по плану был хет-трик.
А закончил все Меньё.
- 10 дней назад «Генгам» выбил «ПСЖ» из Кубка французской Лиги.
- Парижане опережают в чемпионате Франции идущий вторым «Лилль» на 13 очков, имея 2 матча в запасе.
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