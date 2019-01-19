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Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый голы «ПСЖ» «Генгаму»

Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый голы «ПСЖ» «Генгаму»
Eurosport

19/01/2019 в 22:36Обновлено 19/01/2019 в 22:40

[Шутка про пальцы Евгения Гинера].

«Пари Сен-Жермен» уничтожил «Генгам» в матче 21-го тура чемпионата Франции со счетом 9:0.

Раз – Неймар забил на стиле.

Два – Мбаппе и девятка.

В конце тайма молодой француз сделал дубль.

Во втором забил Кавани.

Вот его дубль.

И дубль Неймара.

Седьмой в пустые внес Кавани.

У Мбаппе по плану был хет-трик.

А закончил все Меньё.

  • 10 дней назад «Генгам» выбил «ПСЖ» из Кубка французской Лиги.
  • Парижане опережают в чемпионате Франции идущий вторым «Лилль» на 13 очков, имея 2 матча в запасе.
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