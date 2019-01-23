Марио Балотелли перешел в «Марсель», ему будут платить за хорошее поведение

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Ниццы» Марио Балотелли стал игроком «Марселя».

О завершении сделки объявил официальный твиттер французского клуба. Соглашение между Балотелли и «Марселем» рассчитано до конца сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что провансальцы заплатят Балотелли за переход 4 млн евро плюс 1,4 млн в виде возможных бонусов. Если Марио до конца сезона забьет 10 мячей, то получит 600 тысяч. Еще 800 тысяч обещаны итальянцу за хорошее поведение и соблюдение правил этики.

Балотелли – трехкратный чемпион Италии в составе «Интера», чемпион Англии в составе «Манчестер Сити».

В сезоне-2009/10 Марио, играя за «Интер», стал победителем Лиги чемпионов.

В первой половине сезона-2018/19 Балотелли выступал за «Ниццу».

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