Getty Images
Марио Балотелли перешел в «Марсель», ему будут платить за хорошее поведение
Теперь воспитанием строптивого игрока займется Руди Гарсия.
Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Ниццы» Марио Балотелли стал игроком «Марселя».
О завершении сделки объявил официальный твиттер французского клуба. Соглашение между Балотелли и «Марселем» рассчитано до конца сезона-2018/19.
Ранее сообщалось, что провансальцы заплатят Балотелли за переход 4 млн евро плюс 1,4 млн в виде возможных бонусов. Если Марио до конца сезона забьет 10 мячей, то получит 600 тысяч. Еще 800 тысяч обещаны итальянцу за хорошее поведение и соблюдение правил этики.
- Балотелли – трехкратный чемпион Италии в составе «Интера», чемпион Англии в составе «Манчестер Сити».
- В сезоне-2009/10 Марио, играя за «Интер», стал победителем Лиги чемпионов.
- В первой половине сезона-2018/19 Балотелли выступал за «Ниццу».
Кэрролл заменит Кейна, «Наполи» хочет за Аллана 120 миллионов евро. Все о трансферах вторника
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте