Daily Mirror: «Монако» спустя 3 месяца уволит Тьерри Анри и вернет Леонарду Жардима

Проваливающий сезон «Монако» в ближайшие 48 часов определится с будущим главного тренера Тьерри Анри.

По информации Daily Mirror, боссы монегасков склоняются к увольнению француза, с которым клуб за три месяца опустился на предпоследнее место в Лиге 1. Основным претендентом на замену Анри считается Леонарду Жардим, который покинул «Монако» в октябре 2018-го.

«Монако» при Анри проиграл 11 из 20 матчей, вылетел из Кубка Франции, занял последнее место в группе ЛЧ и вышел в полуфинал Кубка Лиги.

Французский клуб – первый для Анри в качестве главного тренера.

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