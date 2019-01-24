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Daily Mirror: «Монако» спустя 3 месяца уволит Тьерри Анри и вернет Леонарду Жардима

Daily Mirror: «Монако» спустя 3 месяца уволит Анри и вернет Жардима
Eurosport

1 час назад

Приглашение француза себя не оправдало.

Проваливающий сезон «Монако» в ближайшие 48 часов определится с будущим главного тренера Тьерри Анри.

По информации Daily Mirror, боссы монегасков склоняются к увольнению француза, с которым клуб за три месяца опустился на предпоследнее место в Лиге 1. Основным претендентом на замену Анри считается Леонарду Жардим, который покинул «Монако» в октябре 2018-го.

  • «Монако» при Анри проиграл 11 из 20 матчей, вылетел из Кубка Франции, занял последнее место в группе ЛЧ и вышел в полуфинал Кубка Лиги.
  • Французский клуб – первый для Анри в качестве главного тренера.
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