Getty Images
Daily Mirror: «Монако» спустя 3 месяца уволит Тьерри Анри и вернет Леонарду Жардима
Приглашение француза себя не оправдало.
Проваливающий сезон «Монако» в ближайшие 48 часов определится с будущим главного тренера Тьерри Анри.
По информации Daily Mirror, боссы монегасков склоняются к увольнению француза, с которым клуб за три месяца опустился на предпоследнее место в Лиге 1. Основным претендентом на замену Анри считается Леонарду Жардим, который покинул «Монако» в октябре 2018-го.
- «Монако» при Анри проиграл 11 из 20 матчей, вылетел из Кубка Франции, занял последнее место в группе ЛЧ и вышел в полуфинал Кубка Лиги.
- Французский клуб – первый для Анри в качестве главного тренера.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте