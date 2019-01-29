«Зенит» продал полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ»

«Зенит» отпустил аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ». Футболист подписал с парижанами контракт на 4,5 года.

Клуб из Санкт-Петербурга заработал по продаже 47 млн евро, хотя полтора года назад – летом 2017-го – заплатил «Роме» за Леандро 23 млн.

Паредес провел 22 матча за «Зенит» в сезоне-2018/19 и сделал 4+4.

24-летний аргентинец не помог сборной на ЧМ-2018 в России, так как в последний момент был отцеплен от команды.

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