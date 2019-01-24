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Тьерри Анри отправил нескольких футболистов основы «Монако» в дубль

Анри отправил нескольких футболистов основы «Монако» в дубль
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Фамилии провинившихся не называются, но Головина среди них нет.

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри объявил о том, что несколько футболистов основной команды отправлены в дубль.

Французский коуч не назвал фамилии футболистов, объяснив это тем, что имен слишком много. В качестве причины столь сурового решения Анри сказал, что оно принято ради нормализации ситуации в клубе, а сосланные игроки думают только о своем будущем, сообщает Get French Football News.

Позже «Чемпионат» сообщил, что российский полузащитник Александр Головин не вошел в число новоиспеченных дублеров. Он остается в первой команде.

  • В последнем на данный момент матче «Монако» проиграл «Метцу» в Кубке страны.
  • В чемпионате монегаски идут в зоне вылета, набрав лишь 15 очков в 21 матче.
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