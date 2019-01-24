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«Монако» временно отстранил Тьерри Анри от должности главного тренера

«Монако» временно отстранил Анри
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Отставка все ближе.

Руководство «Монако» временно отстранило главного тренера Тьерри Анри от занимаемой должности.

При этом отмечается, что окончательное решение будет сообщено позднее. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Франк Пасси, говорится в официальном заявлении монегасков.

  • Ранее Анри отправил нескольких футболистов основы в дубль, объяснив это тем, что они думают только о своем будущем.
  • Тьерри возглавил команду три месяца назад, после отставки Леонарду Жардима.
  • В чемпионате Франции монегаски идут в зоне вылета, набрав лишь 15 очков в 21 матче.
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