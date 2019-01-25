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«Чемпионат»: Юри Тилеманс мог перейти в «Зенит», но после отстранения Анри трансфер невозможен

«Чемпионат»: Тилеманс мог перейти в «Зенит», но после отстранения Анри трансфер невозможен
Eurosport

41 мин. назад

В неопределенном положении не только тренер монегасков.

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс короткое время был близок к переходу в «Зенит».

Петербургскому клубу предложили купить бельгийца после того, как главный тренер команды Тьерри Анри отправил его в дубль. Но следом руководство «Монако» отстранило самого Анри от работы с командой, в результате чего переход футболиста в «Зенит» больше невозможен, сообщает «Чемпионат».

  • Тилеманс перешел в «Монако» из «Андерлехта» в 2017 году за 26 миллионов евро.
  • В сезоне-2018/19 он провел 29 матчей, в который пять раз забил и сделал ассист.
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