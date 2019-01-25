Кто замешан в лузерстве «Монако», если не Головин. Анри и еще 5 топов испортили карьеры

Летом 2018 года Головин перешел в «Монако», и клуб посыпался, словно штукатурка в подвальном спортзале. Теперь после очередного провала монегасков в России пишут, что Александр опять не забил, не отдал и вообще ничем не запомнился – лишь ходил по полю с угрюмым видом. Отчасти это правда (Головин пока не отбивает 30 млн евро), но в ростере «Монако» хватает опытных мужчин, которые тоже испачкали репутацию этим сезоном. Ниже – лонг-лист главных неудачников.

Тьерри Анри

Тьерри АнриGetty Images

Самая смешная и жалкая фигура на «Луи II». Как только уволили Жардима, французский гений полетел спасать «Монако» от краха. Бэкграунд Анри намекал, что он вырулит с помощью психологии, как в сборной Бельгии, где Тьерри проводил личные беседы с футболистами (например, с Лукаку), но заход не сработал.

Может, великий форвард и общался с игроками, но либо те его не слушали, либо он нес откровенный бред. При Анри «Монако» закрепился в зоне вылета, со свистом покинул Лигу чемпионов (распятие от «Брюгге» – просто кошмар), слил Кубок андерам из Лиги 2 и вышел на первое место во Франции по удалениям. Последние недели Тьерри получились истеричными: он получил 1:5 от «Страсбура», нажаловался на судей (в стиле Арсена Найденова), затем отстранил пачку игроков за эгоизм, но тут же сам словил увольнение.

Короче, Анри классно продублировал путь Гари Невилла, но тот хотя бы выбил ничью с «Реалом» и фактически скинул Бенитеса, а француз не добился вообще ничего. Более того, теперь Тьерри вряд ли вернет телевизионный контракт на 4,5 млн евро (такой был со Sky): кому нужен эксперт-неудачник, который окончательно угробил недавних полуфиналистов Лиги чемпионов?

Насер Шадли

Бельгиец явно хочет установить уникальное достижение. В сезоне-2018/19 он выкатился из АПЛ с «Вест Бромвичем», затем зарешал на чемпионате мира (выбил японцев, взял бронзу), очутился на радарах целой кучи крепких клубов (в том числе «Зенита» и «Бешикташа»), но перешел в «Монако» – наверное, посчитал этот вариант самым перспективным для второго вылета за один календарный год.

Учитывая, что в августе Насеру исполнится 30 лет, можно зафиксировать: на пике востребованности он сделал худший выбор из всех возможных.

Сеск Фабрегас

Секс Фабрегас в «Монако»Getty Images

Кто-то прощается с футболом в Катаре, кто-то в Японии, кто-то в Штатах, а дядя Сеск – большой оригинал: ему явно хочется послоняться по просторам Лиги 2, чтобы зарубиться с «Гавром», «Ньором» и «Сошо». Непонятно, откуда такой мазохизм, но важно понимать: человека приглашали в «Атлетико» и «Милан», а он остановился на «Монако».

Судя по всему, Фабрегаса вдохновил тренер. «Тьерри только в начале своей карьеры, но он победитель. Мне нравится, как он видит футбол». Интересно, нравится ли Сеску, что теперь Анри будет видеть футбол строго по телевизору? Рад ли Фабрегас, что подписал договор аж до лета 2022 года? Стоило ли так резко срываться из «Челси»? В общем, совершенно нелепый трансфер, который никак не повлияет на погружение «Монако» в манящее болото второго дивизиона.

Радамель Фалькао

За человека реально обидно: восстановился от травмы, начал забивать, пошумел в ЛЧ, а потом оказался на корабле с безвольными овощами, которых не разбудил бы даже электрошокер.

Казалось, уже зимой Радамель аккуратно свинтит в какой-нибудь «Реал», но робкий колумбиец так и не активировал переговоры с нормальными клубами. Зря: Фалькао скоро 33, каждые полгода на счету, а он тратит время на каких-то бездарей. Странный парень, который все равно уйдет летом. Так чего тянуть? Непонятно.

Стеван Йоветич

Стеван ЙоветичGetty Images

Частично заслуживает индульгенции из-за травм (колено и сухожилие), но все равно попадет в черный список ребят, утопивших «Монако». Вообще, Йоветич тотально сглупил, когда согласился на трансфер в княжество: парень в расцвете карьеры (еще нет 30) загнулся из-за травм и общей апатии.

В итоге черногорец, который вонзал за «Интер» и «Сити», мечтает об аренде в «Шальке» или побеге в «Севилью». Из-за неловкого периода в «Монако» фактурный и старательный Стеван уже никогда не сверкнет в топ-клубе – его туда просто никто не возьмет.

Вадим Васильев

Полтора года назад считался гениальным менеджером, а сейчас претендует на должность директора шапито. Вице-президент «Монако» отвечает за операционную деятельность клуба и явно не справляется. Для начала он вбухал 30 млн в Головина, рассчитывая на мгновенную отдачу (видимо, совсем не изучил характер Саши), потом слишком рано сменил Жардима на Анри, а теперь проводит обратную рокировку, возвращая Леонарду на скамейку «Луи II». Цирк!

Отчетливее всего агония Васильева подтверждается покупкой Фабрегаса. «Его трансфер демонстрирует амбиции нашего клуба», – заявил Вадим. Серьезно? И какие там амбиции? Экстренно набрать пенсионеров, а не поднимать юниоров, как раньше? Тратить кэш на лавочников из АПЛ? Подписывать долгосрочные контракты с мужчинами «за 30»? Биться за золото в Лиге 2? Одни вопросы, никаких ответов.

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