ESPN: «ПСЖ» пригласил экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера на пост генерального директора

«ПСЖ» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

По данным журналиста ESPN Джонатана Джонсона, парижане хотят видеть Венгера на посту генерального директора клуба. Впрочем, пока нет гарантий, что французский специалист примет предложение «ПСЖ» – вполне вероятно, что он рассчитывает продолжить тренерскую карьеру.

Отмечается, что по ходу нынешнего сезона Венгер несколько раз встречался с главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем.

Венгер работал в «Арсенале» 22 года – с 1996-го по 2018-й.

В сезоне-2003/04 француз привел «канониров» к исторической победе в чемпионате Англии, не потерпев ни одного поражения в 38 матчах.

Последние 2 года в «Арсенале» Арсен Венгер посещал игры с телохранителем

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