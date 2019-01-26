Отец Неймара: «Сын защищает себя, а это называют симуляцией. Устал от придурковатых экспертов»

Отец нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара высказался о грубой игре против сына.

«ЧМ-2014. Чрезмерная и бессмысленная жестокость. Да, мы принимаем судьбу такой, какая она есть, мы ничего не можем поделать. Мы подумали, помолились и поняли, что моему сыну повезло, что он не стал инвалидом. Слава Богу, этого не произошло, и мы пошли дальше.

ЧМ-2018. Сыну наступили на голеностоп, хотя он уже не участвовал в эпизоде. Сказали, что нарушения не было, а сын все изобразил. У судьи была система VAR, весь мир все видел, но виноватым остался Неймар.

Кубок Франции-2019. 4 фола подряд – и в итоге они спровоцировали сына, вывели его из строя. Если он защищает себя от фолов, это воспринимается как симуляция и притворство. Боже мой, это совершенно не так. Я сопровождал сына на всех его играх в течение многих лет, не пропуская ни одной. Когда он был ребенком, я видел, что он резче своих соперников, и давал ему совет.

Я говорил: «Никогда не борись с ними. Это закон физики – ты проиграешь. Если хочешь выйти победителем, действуй на опережение. Если не можешь избежать контакта, пусть это случится в воздухе. В воздухе веточка не сломается, но ударившись о землю – обязательно погнется». Таков был мой отцовский совет.

Последовательные фолы, антифутбол – судьи должны бороться с этим. Это не плач отца, это просто усталость от сложившейся в футболе системы, от СМИ, некоторых придурковатых экспертов, которые продолжают проводить опросы о том, заслуживает ли Неймар, чтобы его били. Но будьте готовы к тому, что мой сын, как и всегда, вернется на поле еще более сильным», – написал Неймар-старший в инстаграме.

В матче Кубка Франции против «Страсбура» Неймар заработал рецидив травмы плюсневой кости на правой стопе.

Теперь бразилец, возможно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 12 февраля.

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