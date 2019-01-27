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Налдо получил 2 красные за 3 матча в Лиге 1. До этого к 36 годам у него было всего 3 удаления
Вовсе не миролюбивый 36-летний дедушка.
В первом матче без Тьерри Анри на тренерской скамейке «Монако» проиграл «Дижону» (0:2), а 36-летний монегаск Налдо заработал удаление во второй игре подряд.
Бразилец жестко подкатился под Тавариша, сбив его, как шар кеглю. Второе удаление после трех матчей в Лиге 1 – это рекорд, который никто до Налдо не мог побить на протяжении 30 сезонов.
- В пятницу клуб временно отстранил Тьерри Анри от должности главного тренера.
- «Монако» все еще скребет дно в таблице чемпионата Франции на предпоследнем месте.
Кто замешан в лузерстве «Монако», если не Головин. Анри и еще 5 топов испортили карьеры
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