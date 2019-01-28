«Искал Паредеса в душевой, в раздевалке и у врачей – нигде нет!» Тухель пошутил про игрока «Зенита»
С юмором на новом месте у Леандро проблем не будет.
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель отшутился в ответ на вопрос о предстоящем переходе полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
«Уже несколько дней жду Паредеса, но его все нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у врачей, у вратарей – нигде нет!» – сказал Тухель в эфире Canal+.
- Паредес согласовал с парижанами контракт на 4,5 года.
- Помимо парижан на 24-летнего Леандро претендовал лондонский «Челси».
- В 22 матчах за «Зенит» в сезоне-2018/19 аргентинец забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
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