Twitter

«Искал Паредеса в душевой, в раздевалке и у врачей – нигде нет!» Тухель пошутил про игрока «Зенита»

«Искал Паредеса в душевой, в раздевалке и у врачей – нигде нет!» Тухель пошутил про игрока «Зенита»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

С юмором на новом месте у Леандро проблем не будет.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель отшутился в ответ на вопрос о предстоящем переходе полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

«Уже несколько дней жду Паредеса, но его все нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у врачей, у вратарей – нигде нет!» – сказал Тухель в эфире Canal+.

  • Паредес согласовал с парижанами контракт на 4,5 года.
  • Помимо парижан на 24-летнего Леандро претендовал лондонский «Челси».
  • В 22 матчах за «Зенит» в сезоне-2018/19 аргентинец забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Фанат с надувной куклой, ловля насекомых и самые нелепые удары – WATTS с Australian Open божественен

12:00
Популярные видео
Золотой заезд российских саночников – они принесли стране первую в истории эстафетную победу на ЧМ
1 095 просмотров17 ч
Константинова в обтягивающем костюме очень пластично отыграла образ под песню Майкла Джексона
2 816 просмотров18 ч