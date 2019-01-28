Фабрегас запорол карьеру. Он навредил «Барселоне» Пепа, а потом стал обузой для «Челси»

Приключения Сеска Фабрегаса в январе отлично символизируют последние годы его карьеры. В начале месяца Тьерри Анри попросил знакомого помочь «Монако» – испанец не смог: спустя всего две недели после трансфера француза уволили с первой самостоятельной работы. Разумеется, у Сеска просто не было времени, чтобы прижиться на новом месте, но, пожалуй, все последние тренеры Фабрегаса пожалели, что его приобрели.

Падение испанца легко объяснить теорией Уэйна Руни и Фернандо Торреса. Она выдвигает оригинальную версию – игроки, которые рано ворвались во взрослый футбол, стремительно угасают к 30 годам. Фабрегас идеально вписывается в возрастные рамки (Сеску всего 31), но у его спада есть и тактическая сторона.

Испанец уходил из «Арсенала» в статусе лучшего креативщика планеты. В период с 2006 по 2011 год именно Сеск сделал больше всех голевых передач и создал больше всех моментов в чемпионатах первой пятерки. В перерасчете на 90 минут Фабрегас тоже был лучшим – не подкопаться.

Показатели Сеска выделялись минимум по двум причинам. Во-первых, Фабрегас играл в команде с Бендтнером, Ван Перси и Эдуардо – они были либо нестабильны, либо запарывали много моментов. Во-вторых, Сеск отвечал не только за созидание – вместе с Матье Фламини испанец патрулировал опорную зону. Несмотря на средний класс исполнителей, кучу функций по всему полю и травмы, Фабрегас выдал шикарные 15+13 в предпоследнем сезоне за «Арсенал».

«Барселона» покупала, пожалуй, лучшего молодого полузащитника мира на тот момент. Более того, он был лучшим пасующим за всю историю АПЛ», – Тед Натсон, сотрудник статистической компании StatsBomb, объяснил, насколько хорош был Фабрегас перед возвращением домой.

Согласно инсайдам, Фабрегас должен был стать долгосрочным наследником Хави. Пеп Гвардиола видел в Сеске возможность сделать «Барсу» более гибкой с точки зрения тактики. Какой бы ни была у Фабрегаса задача, все вводные у него были – он получал футбольное образование в Ла Масии, проблем с адаптацией не могло возникнуть даже в теории.

Несмотря на такое преимущество перед остальными новичками «Барсы», Сеск провалился. Отчасти это объясняется его могуществом в «Арсенале» – выполняя кучу задач в АПЛ, он банально забыл, на чем основаны главные принципы «Барселоны». Но его инстинкты не удалось подавить даже со временем и после индивидуальных бесед.

Ключевой диссонанс – стремление Сеска постоянно работать с мячом и обострять игру, даже когда в этом нет необходимости. Это не соответствовало философии Гвардиолы, который просил соблюдать позиции, доверять партнерам и методично расшатывать оборону. Стягиваясь к мячу, Фабрегас уничтожал его идеи и облегчал соперникам жизнь.

Хосеп Гвардиола и Сеск Фабрегас, декабрь 2011 годаGetty Images

«Нам нравится мобильность Сеска, но ее нужно использовать разумнее. В конце концов, футбол состоит из игроков и мяча, и если игроки двигаются неправильно, мяч не дойдет до них в нужных позициях. У меня нет пульта дистанционного управления, чтобы направлять его туда, куда нужно команде», – объяснял Гвардиола.

Лучший отрезок Фабрегаса совпал с переходом «Барселоны» на 3-4-3. Сеск получил роль ложной девятки, много забивал и ассистировал, но только потому, что Гвардиола не хотел нарушать привычный розыгрыш мяча – отправив испанца в атаку, ему это частично удалось. Даже показательно, что Пеп ушел уже через год после трансфера Фабрегаса.

«Требования к полузащитникам «Барселоны» завязаны на дисциплине и тактическом подходе к игре. Гвардиола долго убеждал Сеска делать то, что нужно команде, но, похоже, не смог сделать это до конца», – рассуждал Гильем Балаге.

Аналогичная картина сложилась при Тито Виланове – Фабрегас набрал 22 очка по системе гол+пас, зато команда провалилась в Европе. Тата Мартино освободил Сеска от работы, которую ему навязывали предыдущие тренеры «Барсы», но этого было недостаточно. Худший отрезок для поколения Хави, Бускетса и Иньесты совпал с пребыванием Фабрегаса в клубе.

Переход в «Челси» зарядил Сеска новой энергией, но только на полгода. Летом-2014 Жозе Моуринью привел не только Фабрегаса, но и Диего Косту. Вместе они должны были решить проблемы «синих» у чужих ворот и соорудить фирменную для команд португальца связку в атаке.

У Сеска получилось: он сделал 19 результативных передач и в какой-то момент даже угрожал рекорду Анри. Его фишкой были дальние забросы из опорной зоны – как правило, на Косту или Азара. Позже Эден рассказал: если бы у него было видение поля Фабрегаса, он мог бы улететь в небеса.

«Он берет мяч, не смотрит вперед, но выпиливает пас именно туда, куда тебе нужно – за спину защитнику. Иногда я спрашиваю себя: «Как он это увидел, как он это сделал вообще?» У него действительно невероятные передачи», – восхищался бельгиец.

Первые проблемы Сеска подметил Гари Невилл. Символично, что суровый вердикт эксперт Sky выкатил уже после третьего матча сезона против «Суонси». Невилла не смутил даже тот факт, что Фабрегас сделал два ассиста – по мнению Гари, испанец слишком часто проваливается в опорной зоне и разрушает игровой баланс.

«Он играет в связке с Матичем, но не имеет права делать те вещи, которые он делает в роли опорника. У него нет дисциплины, он следует за мячом, не оглядывается за спину. Из-за этого у соперников слишком много пространства в опорной «Челси» – более серьезные клубы воспользуются этим», – предупредил Невилл.

Тот матч против «Суонси». Слева – четыре момента, которые создал Фабрегас с игры. Справа – четыре попытки отбора, из которых не было ни одной удачнойEurosport

Приход Фабрегаса сделал из того «Челси», возможно, самую открытую команду в карьере Моуринью. Жозе понимал, какую угрозу это несет потенциальному чемпионству – несмотря на приличный отрыв от преследователей, португалец перевел Сеска на позицию десятки во второй половине сезона. Там его показатели заметно снизились: до Нового Года испанец сделал 14 результативных передач, после – всего пять. Рекорд Анри устоял.

В следующем сезоне Моуринью вернулся к эксперименту, но это вылилось в чудовищный кризис. Из-за ужасов Фабрегаса Матич пахал за двоих, из-за ужасов Азара – за троих. Неманья разрывался между двумя лидерами, которые снова уничтожали баланс, но на этот раз не компенсировали это игрой в атаке. Не решив дилемму, Моуринью потерял сначала раздевалку, а потом и работу.

Антонио Конте был более осмотрительным – итальянец построил опорную зону из Матича и Канте, а Фабрегаса весь сезон просил прибавить в защите. Несмотря на то, что испанец помогал вскрывать игру после выходов со скамейки, Конте не позволил Сеску вернуться в старт.

«Сеск входит как в мои планы, так и в планы «Челси». Мы все знаем, насколько он хорош. Я вижу его на каждой тренировке, он всегда прикладывает большие усилия. Если он будет продолжать в том же духе, мне будет тяжело оставлять его в запасе. Но я не хочу выпускать игрока, а потом думать, правильно ли я все сделал», – отметил Конте.

После продажи Матича в «МЮ» итальянец хотел сделать «Челси» смелее, но Фабрегас не использовал шанс. Команда серьезно просела в защите; чтобы сделать полузащиту с Сеском надежнее, Конте отказался от 3-4-3, с которой выиграл титул. Без нее «Челси» лишился дополнительного игрока впереди – от желания разместить Фабрегаса пострадала и оборона, и атака. Эпизодические проявления гениальности Сеска сменялись его привычными недостатками.

Сеск Фабрегас и Антонио Конте, «Челси»Getty Images

Отъезд Фабрегаса в эпоху дисциплинированных плеймейкеров в АПЛ прекрасно иллюстрирует картину. Из-за недостатка физики Сеск уступает игрокам вроде Де Брёйне и Эриксена. Датчанин еще три года назад верно заметил: если раньше плеймейкеры могли делать все что угодно, то теперь обязаны защищаться и прессинговать наравне с остальными. Фабрегас на это просто-напросто не способен.

Загадка Фабрегаса даже в позиции. Он не может играть в опорной, потому что заглядывается на мяч и не контролирует ситуацию за спиной. Он не может играть бокс-ту-бокса из-за слабых ног. Он не может играть даже десятку, потому что его вечно тянет за мячом в глубину поля. Попытка разместить Сеска на поле – это всегда задача по управлению рисками.

Как метко выразился Гвардиола, никто не сможет отдать такой пас за спину, как Фабрегас – для мяча нет более особенного игрока в этот момент. Но проблема Сеска в том, что мяч находится у игрока всего три минуты за матч. Это слишком большая роскошь для грандов – и дело здесь совсем не в деньгах.

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