France Football: Фалькао жаловался дочери босса «Монако» на Анри за советы по открыванию под мяч

32-летнему опытному нападающему «Монако» Радамелю Фалькао не понравились рекомендации от экс-тренера монегасков Тьерри Анри.

France Football пишет, что француз, желая помочь колумбийскому игроку, стал ему объяснять, как стоит открываться под передачи партнера в динамике. Фалькао оскорбился и пожаловался дочери президента «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Как уточняет источник, Анри неоднократно запугивал лидеров раздевалки – Фалькао, Глика, Жемерсона – тем, что заменит их более молодыми футболистами.

32-летний страйкер трижды выигрывал чемпионаты трех разных стран, дважды брал трофей Лиги Европы и держит бомбардирский рекорд среди колумбийских футболистов.

Руководство «Монако» уволило Анри. На его место вернулся Леонарду Жардим.

В честь Фалькао открыли памятник, который еще уродливее, чем тот самый бюст Криштиану Роналду

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