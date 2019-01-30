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France Football: Фалькао жаловался дочери босса «Монако» на Анри за советы по открыванию под мяч
А как мог спокойно на это отреагировать трехкратный победитель лиги в трех разных странах?
32-летнему опытному нападающему «Монако» Радамелю Фалькао не понравились рекомендации от экс-тренера монегасков Тьерри Анри.
France Football пишет, что француз, желая помочь колумбийскому игроку, стал ему объяснять, как стоит открываться под передачи партнера в динамике. Фалькао оскорбился и пожаловался дочери президента «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Как уточняет источник, Анри неоднократно запугивал лидеров раздевалки – Фалькао, Глика, Жемерсона – тем, что заменит их более молодыми футболистами.
- 32-летний страйкер трижды выигрывал чемпионаты трех разных стран, дважды брал трофей Лиги Европы и держит бомбардирский рекорд среди колумбийских футболистов.
- Руководство «Монако» уволило Анри. На его место вернулся Леонарду Жардим.
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